Youness En Nacırı Bodrum’da Yakalandı

FAS VATANDAŞI YETKİLİLER TARAFINDAN YAKALANDI

İspanya’da 103 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddialarıyla gündeme gelen ve hakkında kırmızı bülten kararı çıkartılan Fas vatandaşı Youness En Nacırı (36), Bodrum’da yakalandı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Nacırı’nın Bodrum’da bulunduğunu belirledi.

BODRUM CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNASYONUNDA İŞLEM YAPILDI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelinin kaldığı oteli tespit ederek Nacırı’yı takibe aldı. Şüpheli, önceki gün saat 18.00 sıralarında yakalandı. Youness En Nacırı, Filistin’den geldiğini ve savaş nedeniyle kaçtığını iddia ederken, pasaportunun olmadığını öne sürdü. Ancak yapılan aramada, şüphelinin pasaportu valizin içerisindeki gizli bölmede bulundu. İşlemleri tamamlanan Nacırı, Muğla Ula Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi. Ayrıca, İspanya polisi ile iletişime geçildiği belirtildi.