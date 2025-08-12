Haberler

Youssef En-Nesyri Feyenoord’a Gol Attı

YENİ SEZONUN İLK GOLÜ

Fenerbahçe’nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, bu sezonun ilk gol heyecanını Feyenoord’a karşı yaşadı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Feyenoord’u 5-2 yenerken, son gol Youssef En-Nesyri’den geldi. Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli ekibin en golcü ismi (30 gol) olan En-Nesyri, bu sezonda 2. resmi maçında ilk golünü kaydetti. 28 yaşındaki futbolcu, bu golü taraftarının önünde attı.

ETKİLEYİCİ GOL ANI

Müsabakanın 83. dakikasında Archie Brown’un sol kanattan yaptığı baskılı atakta, Youssef En-Nesyri arka direkte tek dokunuşla topu ağlara yolladı. En-Nesyri, bu maçta 90 dakika boyunca sahada kaldı ve özellikle golüyle takıma önemli bir katkıda bulundu.

Erzincan’da Durdurulan Otobüste Tütün Yakalandı

Erzincan'da bir otobüste gerçekleştirilen denetimde, 440 paket makaron ve 40 paket kıyılmış tütün bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Yerköy İle Çiçekdağı Arasında Kayıp Bulundu

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde kaybolan Hayrettin Ersoy'un cesedi, Yozgat'taki ormanlık alanda bulundu. Ersoy, 9 Ağustos'tan bu yana kayıptı.

