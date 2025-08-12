Youssef En-Nesyri Feyenoord’a Gol Attı

YENİ SEZONUN İLK GOLÜ

Fenerbahçe’nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, bu sezonun ilk gol heyecanını Feyenoord’a karşı yaşadı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Feyenoord’u 5-2 yenerken, son gol Youssef En-Nesyri’den geldi. Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli ekibin en golcü ismi (30 gol) olan En-Nesyri, bu sezonda 2. resmi maçında ilk golünü kaydetti. 28 yaşındaki futbolcu, bu golü taraftarının önünde attı.

ETKİLEYİCİ GOL ANI

Müsabakanın 83. dakikasında Archie Brown’un sol kanattan yaptığı baskılı atakta, Youssef En-Nesyri arka direkte tek dokunuşla topu ağlara yolladı. En-Nesyri, bu maçta 90 dakika boyunca sahada kaldı ve özellikle golüyle takıma önemli bir katkıda bulundu.