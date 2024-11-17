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Spor

Youssef En-Nesyri İçin Transfer İddiası

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FENERBAHÇE’DE YOUSSEF EN-NESYRI İDDİASI

Fenerbahçe’nin sezon başlangıcında Sevilla’dan transfer ettiği Youssef En-Nesyri ile ilgili dikkat çeken bir haber gündeme geldi. Suudi Arabistan medyası, Al Nassr’ın, Fenerbahçe’de oynayan Faslı forvet oyuncusunu kadrosuna katmayı planladığını ve futbolcu ile anlaşmanın gerçekleşmek üzere olduğunu belirtti.

EN-NESYRI’NİN PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 17 maça çıkan Youssef En-Nesyri, bu maçlarda 4 gol atmayı başardı. Bu istatistik, futbolcunun Fenerbahçe’deki performansını gözler önüne seriyor ve gelecekteki olası transfer gelişmelerine zemin hazırlayan bir durum oluşturuyor.

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