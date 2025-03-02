Youssef En-Nesyri’nin Gol Performansı Yükseliyor

YENİ BİR GOL ALLAH VE İYİ PERFORMANS

Fenerbahçe’nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Antalyaspor’a karşı da golünü atarak bu sezon tüm kulvarlarda 26. golüne ulaştı. Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Antalyaspor’u ağırlayan Fenerbahçe, maçı 3-0’lık skorla kazandı. Son dönemlerde attığı gollerle formunu yükselten Youssef En-Nesyri, Akdeniz ekibine karşı da bir kez daha gol sevinci yaşadı. Geçtiğimiz hafta oynanan derbide etkisiz kalan En-Nesyri, bugünkü golü sayesinde ligde 16. kez ağları sarsmayı başardı.

KATKISI BÜYÜK

Bu sezon sarı-lacivertli formayla Süper Lig’de 16’sı ilk 11’de olmak üzere 24 karşılaşmada görev alan En-Nesyri, UEFA Avrupa Ligi’nde 6, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 4 kez gol sevinci yaşadı. Ayrıca, 15 Aralık 2024’ten bu yana katıldığı 17 maçın 14’ünde gol atmayı başardı. 27 yaşındaki golcü, Antalyaspor maçında 69. dakikada Anderson Talisca ile yer değiştirdi.

İSTANBUL’DAN GALİBİYET

Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte hem ligdeki konumunu sağlamlaştırıyor hem de takımın genel moralini yükseltiyor. En-Nesyri’nin performansı, takımın başarısı açısından önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Bu sezon sergilediği istikrarlı oyun ve gol katkısıyla dikkat çeken En-Nesyri, Fenerbahçe’nin başarısında kilit bir rol oynuyor.