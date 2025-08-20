Youssouf Adamou’nun Osimhen ile benzerliği

YOUSSOUF ADAMOU’NUN VİCTOR OSIMHEN İLE BENZERLİĞİ

Kamerunlu Youssouf Adamou, Türkiye’de geçirdiği 8 yıl boyunca Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu ve şu an 24 yaşında. Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile olan benzerliği dikkat çekiyor. Adamou, saç stilini Osimhen’e benzer şekilde kestirip boyatıyor ve Batıkent Spor Kulübü’nde orta saha oyuncusu olarak futbol oynuyor. Arkadaşları onun için Osimhen’in maskesini almış ve Adamou, Nijeryalı golcüyle bir gün karşılaşacağına kesin olarak inanıyor.

OSIMHEN BENZERLİĞİ VE YETENEKLERİ

Youssouf Adamou, benzerliği hakkında şunları söylüyor: “Kamerunluyum. Müslüman bir ailenin çocuğuyum. Anadolu Üniversitesi’nde okuyordum. Bu sene bitirdim. 4 yıllık İşletme Fakültesi’nden mezun oldum. Şu an 1. Amatör Lig’de Batıkent Spor Kulübü’nde oynuyorum. 6 numarada, orta saha ve kanat oynuyorum. Beni, Osimhen’e çok benzetiyorlar. Bence de Osimhen ile çok benziyoruz. Tarzlarımız biraz benziyor, benim gibi oynuyor ama o daha golcü. Ben de arkadan oyun kurmada iyiyim.” Adamou, “Derler ya ‘Çanakkale geçilmez’, o mantıkla gol gelmesin diye kaleyi sağlama alıyorum. Topu da ön tarafa veriyorum. Kulübümüzde bir sürü forvetimiz var. Osimhen beni taklit etmeye çalışıyor ama o daha golcü” diye ekliyor.

STİLİ VE İLGİSİ

Youssouf Adamou, stilinin Osimhen’e benzerliği ve gelen ilgi hakkında, “Saçımı Osimhen’den dolayı sarıya boyatmıyorum. Zaten böyle boyatıyordum ama annem pek hoş görmüyordu. Sonra dedim ki bu benim tarzım olsun. Geçen sene Osimhen gelince benim saçıma, ‘Osimhen’in saçı’ demeye başladılar. Ben de ‘Hayır, bu benim saç stilim’ dedim.” diyor. İlgi seviyesinin çok yüksek olduğunu belirten Adamou, “O kadar yoğun ilgi görüyorum ki tramvayda şapka takmak zorunda kaldım. İlgi iyi, güzel ama bir yerden sonra da acelen oluyor, bir yere gitmen gerekiyor ama çocuklar sürekli durduruyor.” ifadesini kullanıyor.

KARİYER HAYALLERİ

Futbol kariyeri hakkında da açıklamalarda bulunan Adamou, “Şu anlık kariyerimin başındayım, daha amatörde top koşturuyorum. Süper Amatör, BAL, 3. Lig ve 2. Lig’de yabancı oynayamıyor. Bu yüzden ben de o süre zarfında bir şeyler yapıyorum.” şeklinde konuşuyor. Vatandaşlık işlemleri ve liglerde kendini göstermek istediğini belirten Adamou, “Orta sahanın Osimhen’i benim. O forvet Osimhen, ben orta saha Osimhen. Bir gün onunla yan yana gelmeyi çok isterim.” diyor. Adamou, “İlla denk geleceğiz, ben buna inanıyorum. Ya İstanbul’da ya Eskişehir’de ama bu sınırlar çerçevesinde, Anadolu’da ben ve Osimhen illa bir şekilde denk geleceğiz.” sözleriyle hislerini ifade ediyor.