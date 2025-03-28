YouTube, Bildirim Sistemini Yeniliyor!

YENİ BİLDİRİM SİSTEMİ İLE KULLANICI DENEYİMİ ARTACAK

YouTube, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için önemli bir yenilik gerçekleştiriyor. Platform, kullanıcıların ilgilenmediği kanallardan gelen bildirimleri otomatik olarak azaltacak yeni bir sistemi test etmeye başladı. Bu yenilik, YouTube’un bildirim sisteminde köklü bir değişim yaratacak. Yıllardır video akış platformları arasında en çok tercih edileni olan YouTube, sıkça gelen bildirimlerin kullanıcıları rahatsız ettiğinin farkında. Bu durumu ele alan YouTube, abonelikten çıkmadan bildirimleri kontrol etmenin yeni bir yolunu sunmaya hazırlanıyor. Kullanıcılar, artık ilgilenmedikleri kanallardan gelen bildirimleri daha az alacak ya da tamamen kaybolacak.

ÖZELLİK NE ZAMAN KULLANILACAK?

Test aşamasındaki bu yeni özellik, kullanıcıların abonelikleri devam ederken dahi ilgilenmedikleri kanallardan gelen bildirimleri asgariye indirecek. Bu değişiklik, içerik üreticilerinin abone kaybetmeden, kullanıcıların rahatsız edilmesini önlemeyi hedefliyor. Yeni sistemin önümüzdeki aylarda tüm kullanıcılara sunulması planlanıyor.