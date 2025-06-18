Youtube’da Kadıköy’de Challenge Yapıldı

YOUTUBEDAKİ STÜDYOM SOKAK EKİBİ KADIKÖY’DE

Youtube ortamında yayınlanan Stüdyom Sokak programının ekibi, bu sefer Kadıköy sokaklarında vakit geçirdi. Ekip, sokaktaki insanlarla eğlenceli bir meydan okuma gerçekleştiriyor. Pankek üzerine dökülen balı tadanlara ise balı beğenip beğenmediği soruluyor. Challenge tamamlandığında, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekiliyor.

SİMİT SATAN İKİLİ DE CHALLENGE’A KATILDI

Semtin hareketli caddesinde simit satan Tenzile Hanım ve Fuat Bey, bu eğlenceli challenge’a katılan isimlerden biriydi. İkilinin samimi tavırları ekrana yansırken, tadımı yapılan Romiel bal da katılımcılardan tam puan almayı başarıyor. Romiel bal, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde bulunan 3 farklı yaylada, arıların topladığı çiçek özleriyle oluşuyor.