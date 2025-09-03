YouTube Premium Aile Planı Kontrol Edilecek

YENİ DÜZENLEME İLE SIKILAŞAN KURALLAR

YouTube, uzun bir süredir esnek bir politika izlediği ‘Premium Aile’ planındaki ‘aynı adreste yaşama’ şartını artık daha sıkı bir şekilde denetlemeye başlıyor. Yeni yapılan düzenlemeyle, aile planında bulunan ve plan yöneticisiyle aynı evde yaşamayan kullanıcılar, Premium ayrıcalıklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya geliyor. Aylık 159,99 TL bedelle sunulan YouTube Premium Aile paketi, 5 kişiye kadar kullanıcıya reklamsız video izleme imkanı ve YouTube Music’e erişim gibi avantajlar sağlıyor. Ancak bu avantajlardan faydalanabilmek için tüm üyelerin aynı konutta yaşaması gerekiyor. Önceki dönemlerde yeterince sıkı denetilmeyen bu koşul, YouTube’un aldığı yeni kararla birlikte ciddi biçimde takip edilecek.

UYARI E-POSTALARI VE DOĞRULAMA ADIMLARI

Kullanıcılar, son günlerde Google’dan gelen “YouTube Premium aile üyeliğiniz duraklatılacak” başlıklı uyarı e-postaları almaya başladı. Bu mesajlarda, aynı evde yaşamadığı belirlenen kişilere 14 gün içinde doğrulama yapmaları gerektiği ve aksi takdirde Premium haklarını kaybedecekleri hatırlatılıyor. Adres uyumsuzluğu tespit edilen kullanıcılar, aile grubundan çıkarılmayacak, ancak Google’ın sunduğu doğrulama adımlarını tamamlamadıkları sürece reklamsız video ve müzik dinleme imkanlarından yararlanamayacaklar. Bu durumda, kişilerin yeniden reklamlı içeriklerle karşılaşmaları söz konusu olacak.

YENİ KONTROL SİSTEMİ VE KÖTÜYE KULLANIMIN ÖNÜNE GEÇMEK

YouTube, bu süreçte her 30 günde bir konum doğrulaması yaparak aile planı üyelerinin gerçekten aynı evde yaşayıp yaşamadığını kontrol edecek. Uygulamanın daha sıkı hale gelmesiyle, farklı adreslerde yaşayan kullanıcılar artık Premium hizmetinden faydalanamayacak. Bu yeni adım, aile planı avantajlarının kötüye kullanımını önlemeyi amaçlarken, kullanıcıların da platform kurallarına uygun hareket etmelerini zorunlu kılıyor gibi görünüyor.