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YouTube Premium Kullanıcılarına Reklam Gösterimi Başladı

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REKLAM ŞİKAYETLERİ ARTMAKTA

Bazı YouTube Premium kullanıcıları, izledikleri videolar öncesinde ve ana sayfada reklamlarla karşılaştıklarını bildiriyor. Reddit gibi sosyal medya platformlarında sıkça dile getirilen bu şikayetler, özellikle YouTube TV üzerinde, NFL Sunday Ticket gibi promosyonel içerikler yayınlanırken artış gösterdi. 9to5Google’dan aktarılan habere göre, YouTube Premium aboneliği, kullanıcılarına tamamen reklamsız bir deneyim sunmayı vaat ediyor. Ancak bazı kullanıcılar, izledikleri videoların içeriğine göre hedeflenmiş reklamlarla karşılaştıklarını ifade ediyor.

KULLANICI DESTEK ÇAĞRISI

YouTube yetkilileri, Premium abonelerin normalde hiçbir reklam görmemesi gerektiğini vurgulayarak, reklamlarla karşılaşan kullanıcıların destek ekibiyle iletişime geçmesini öneriyor. Kullanıcılar, YouTube destek ekiplerinden aldıkları yanıtların, reklamların bazen belirli ortaklıklar ya da sınırlı süreli kampanyalarla ilişkili olabileceğini gösterdiğini belirtiyor.

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