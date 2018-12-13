Youtuber kardeşler gözaltında

Sosyal medyadan tanınan Youtuber kardeşler, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

Sosyal medya üzerinden gençleri uyuşturucu madde kullanmaya teşvik ettikleri ileri sürülen kişilere yönelik 26 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. YouTube’da 840 bin takipçisi bulunan Emre ve Erdi K. kardeşler de gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 29 ilde operasyon yapıldı. İstanbul’da yapılan operasyonda başta Fatih ve Beşiktaş olmak üzere bir çok ilçede 16 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda 11 sosyal medya fenomeni ve youtuber gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sosyal medya üzerinden, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapmakla suçlanıyor.

HÜRRİYET