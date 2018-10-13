Youtuber’lar kara kara düşünecek!

Youtuberlar bundan böyle özgün içerikler üretmezler ve kopyalama yaparlarsa Youtube tarafından ödeme alamayacaklar.

Video paylaşım sitesi YouTube için içerik üretenlerin yaptığı standart hareketlerden biri olan ‘tutan bir çalışmayı kopyala’ günleri sona eriyor. YouTube aldığı bir kararla içerik kopyalayan YouTuberlar’a ödeme yapmayacağını açıkladı.

Daha önce video üretenlerin para kazanabilmesi için en az 4 bin saat ve bin aboneye sahip olma zorunluluğu getiren YouTube şimdi de farklı bir adım atıyor. Buna göre içerik kopyalayan üreticiler artık ödeme alamayacak.

Firmadan yapılan açıklamaya göre YouTube İş Ortağı Programı’nda bulunanlar arasında içerik kopyalayanların bu programdan çıkarılacağı belirtildi. YouTuba açıklamasında şunlara değinildi:

“Birkaç kaynaktan içerik derleyerek ya da hâlihazırda bulunan bir içeriğe bir şey ekleyerek tekrardan paylaşabilirsiniz ancak orijinal bir yorum, eğitici bir değer ya da üst düzey bir edit gibi eklemeler yapmanız gerekir. Yalnızca bu şekilde ortaklık programında varlığınızı sürdürebilirsiniz.”

Popüler YouTuberlar’a bir etkisi olmaz

Özellikle popüler YouTuberlar arasında moda bir hareket olan tutan bir içeriği kopyalama olayının sona ermesi ciddi bir sıkıntı olacaktır. Ancak YouTube’un da milyonlarca saat video izlettiren bir YouTuber’ı sırf bu yüzden programdan çıkaracağını düşünmüyoruz. Muhtemelen daha az sayıda abonesi olan ve etkisi düşük olan YouTuberlar’ın endişelenmesi gereken bir adım bu.