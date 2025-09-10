Haberler

Yozgat Belediyesi, 400 Öğrenciye Kırtasiye Seti Verecek

YOZGAT BELEDİYESİ KIRTASİYE SETİ DAĞITIMI YAPIYOR

Yozgat Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılına giriş nedeniyle 400 öğrenciye kırtasiye seti desteği sağlıyor. Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, yürütülen çalışma ile lise düzeyinde 150, ilkokul ve ortaokul seviyesinde ise 250 öğrenciye çanta, beslenme çantası, defter, kalem, boya, suluk ve diğer gerekli kırtasiye malzemelerinin yer aldığı setler hazırlandı.

BELEDİYE BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

Açıklamada yer alan görüşlere göre, Belediye Başkanı Kazım Arslan, sosyal destekler kapsamında her dönem farklı alanlarda yardım sunduklarını ifade etti. Okulların açıldığı dönemde öğrencilere kırtasiye yardımı yapacaklarını belirten Arslan, “Bir öğrencimizin eğitim hayatında ihtiyaç duyabileceği bütün temel malzemeleri eksiksiz şekilde hazırladık. İlerleyen süreçte talep gelirse imkanlarımız ölçüsünde destek vermeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ

Haberler

İbrahim Kuyubaşıoğlu, İlhami Sönmez’i Ziyaret Etti

Yeşilay Hatay Şubesi Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu, Muhtarlar Daire Başkanı İlhami Sönmez ile bağımlılıkla mücadelede iş birliği fırsatlarını görüştü.
Haberler

Kyk Yurt Başvuru Sonuçları Ne Zaman?

KYK yurt başvuru sonuçları nihayet duyuruldu. Öğrenciler, sonuçlarını resmi web sitesi üzerinden kontrol edebilirler. Bu sonuçlar, barınma durumlarını etkileyen önemli bir aşama taşıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.