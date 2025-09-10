Yozgat Belediyesi, 400 Öğrenciye Kırtasiye Seti Verecek

YOZGAT BELEDİYESİ KIRTASİYE SETİ DAĞITIMI YAPIYOR

Yozgat Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılına giriş nedeniyle 400 öğrenciye kırtasiye seti desteği sağlıyor. Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, yürütülen çalışma ile lise düzeyinde 150, ilkokul ve ortaokul seviyesinde ise 250 öğrenciye çanta, beslenme çantası, defter, kalem, boya, suluk ve diğer gerekli kırtasiye malzemelerinin yer aldığı setler hazırlandı.

BELEDİYE BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

Açıklamada yer alan görüşlere göre, Belediye Başkanı Kazım Arslan, sosyal destekler kapsamında her dönem farklı alanlarda yardım sunduklarını ifade etti. Okulların açıldığı dönemde öğrencilere kırtasiye yardımı yapacaklarını belirten Arslan, “Bir öğrencimizin eğitim hayatında ihtiyaç duyabileceği bütün temel malzemeleri eksiksiz şekilde hazırladık. İlerleyen süreçte talep gelirse imkanlarımız ölçüsünde destek vermeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.