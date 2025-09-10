Yozgat Belediyesi Kırtasiye Desteği Verecek

YOZGAT BELEDİYESİ’NDEN KIRTASİYE DESTEĞİ

Yozgat Belediyesi, yeni eğitim öğretim dönemi nedeniyle 400 öğrenciye kırtasiye seti desteği sunacak. Belediyeden gelen açıklamaya göre, bu çalışma çerçevesinde lise seviyesinde 150, ilk ve ortaokul seviyesinde ise 250 öğrenciye, çanta, beslenme çantası, defter, kalem, boya, suluk ve diğer temel kırtasiye malzemeleri içeren setler hazırlandı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMALAR

Açıklamada, Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın görüşlerine yer verildi. Arslan, sosyal yardımlar çerçevesinde her dönemde farklı alanlarda destek sağladıklarını belirtti. Okulların açılacağı dönemde öğrencilere kırtasiye yardımında bulunacaklarını ifade eden Arslan, “Bir öğrencimizin eğitim hayatında ihtiyaç duyabileceği bütün temel malzemeleri eksiksiz şekilde hazırladık. İlerleyen süreçte talep gelirse imkanlarımız ölçüsünde destek vermeye devam edeceğiz.” diye konuştu.