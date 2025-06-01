(Yozgat) – Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yozgat’ta Emekliyle Görüştü. Emekli, “Aylığımın Dörtte Birini Kesiyor” Dedi. Babacan, “Geçinmek İmkansız” İfadesini Kullandı

YOZGAT’TA VATANDAŞLA BİR ARAYA GELDİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yozgat ziyareti sırasında çeşitli sorunlarını dile getiren emeklilerle buluştu. Yozgatlı bir emekli, “Biz köydeyiz, emekliyiz. Devlet, benim aylığımın dörtte birini kesiyor. Tayyip’in parası mı yok bilmiyorum. 6-7 bin lira da kredim var. 5-6 bin lira para geçiyor elime. O da elektrik faturasına gidiyor” diyerek sıkıntısını aktardı.

SORUNLARINI ANLATTI

Babacan, Yozgat’ta sokakta bir vatandaşla karşılaştı. Vatandaş, “Ben Tayyip köyündenim. Köyümüzü seviyoruz ama inan ki Tayyip yüzünden memnun değiliz. Elimden gelse değiştireceğim” diyerek dert yandı. “Sizleri özlüyoruz. Sizin gibi insanların daha çok olması lazım. Köyümüzü seviyoruz ama inan ki Tayyip yüzünden memnun değiliz. Elimden gelse değiştireceğim. Perişanız” diyerek daha fazla detay verdi. Emeklinin elektrik faturalarının üç dört ay önce 400, 500, 600 lira civarında geldiğini, fakat şimdi 3 bin lirayı bulduğunu belirterek, “Çok para, veremiyoruz. Zaten zor geçiniyoruz. Bir oğlum var, o yardım ediyor,” ifadelerini kullandı.

EMEKLİ MAAŞLARININ YETERSİZLİĞİ

Babacan, emekli maaşlarının geçinmek için yetersiz olduğunu şu sözlerle ifade etti: “Emekli maaşıyla geçinmek imkansız, kira ödemek imkansız. Emekli maaşı asgari bir gıda alışverişine dahi yetmiyor. Bir de şehirde yaşıyorsan iş çok zor. Yıllarca çalış çabala, devlete prim yatır, emekli olduktan sonra da yatırdığın primin hakkını geri alamıyorsun.”