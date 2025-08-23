Haberler

Yozgat Hastanesinde Sağlık Çalışanlarına Toplantı Yapıldı

YOZGAT ŞEHİR HASTANESİNDE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Yozgat Şehir Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına yönelik patoloji numune süreci hakkında bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Hastaneden yapılan açıklamaya göre, uzman doktor Selin Görücü, patolojik numunelerin güvenli ve doğru bir şekilde gönderilmesi konusunda detaylı bir sunum yaptı. Görücü, numune alımı, etiketleme, uygun taşıma koşulları ve teslim süreci gibi önemli konulara dikkat çekti.

SORUNLAR VE ÖNERİLER ELE ALINDI

Toplantının soru-cevap bölümünde, servis sorumlularının karşılaştığı sorunlar ve bunlara yönelik öneriler gündeme geldi. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Murat Başer, bu tür bilgilendirme toplantılarını düzenli olarak devam ettireceklerini belirtti. Başer, bu toplantıların sağlık hizmeti kalitesinin artırılmasına önemli katkı sağladığını ifade etti.

