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Yozgat İl Jandarma Kan Bağışı Yaptı

TOPLUMSAL DAYANIŞMA ÖRNEĞİ

Yozgat’ta İl Jandarma Komutanlığı’nın personeli, Kızılay’a kan bağışında bulundu. Bu etkinlik, toplumsal dayanışmanın önemini vurgulamak ve kan bağışının gerekliliğine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli 36 personel kan bağışında bulunarak bu konuya destek oldu.

KAN BAĞIŞI KAMPANYASI

‘Jandarma Var, Kan Var, Hayat Var’ sloganı ile gerçekleştirilen kampanya, ihtiyaç sahipleri için gereken kan stoklarındaki düşüşü önlemek ve kan bağışını artırmak amacıyla düzenlendi. Bu tür faaliyetler, toplumu bilinçlendirme ve yardımlaşma ruhunu pekiştirme açısından büyük önem taşıyor.

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