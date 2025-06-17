Yozgat İl Jandarma, Kızılay’a Kan Bağışladı

KAN BAĞIŞI KAMPANYASI DÜZENLENDİ

Yozgat’ta İl Jandarma Komutanlığı’nın personeli, Kızılay’a kan bağışında bulunarak toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli 36 personel, kan bağışının hayati önemini vurgulamak için bir araya geldi.

SLOGAN İLE DESTEK

‘Jandarma Var, Kan Var, Hayat Var’ sloganı altında düzenlenen kampanya, ihtiyaç sahipleri için gerekli olan kan stoklarının azalmasını önlemek ve kan bağışını artırmak amacıyla gerçekleştirildi. Kan bağışının önemi bir kez daha dile getirildi ve bu tür etkinliklerin topluma katkı sağladığı ifade edildi.