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Yozgat Jandarma Ekipleri, Tiktok’ta Canlı Yayınla Kaçak Kazı Yapan 6 Kişiyi Yakaladı. JASAT Ve KOM Ekipleri Şüphelileri Gözaltına Aldı

YOZGAT’TA TİKTOK CANLI YAYININDA KAÇAK KAZI YAPAN 6 KİŞİ YAKALANDI

Yozgat Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya platformu Tiktok’tan canlı yayın açarak kaçak kazı yapan 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Olay, Sorgun ilçesinde gerçekleşti.

KAÇAK KAZI YAPARKEN CANLI YAYIN AÇTILAR

Jandarma ekipleri, Tiktok’ta canlı yayın açarak kaçak kazı yapan bir grubun izini sürdü. JASAT ve KOM Şube ekiplerinin ortak çalışması sonucu R.Ü., S.Ö., Y.S., H.A., A.E.A. ve Y.S. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

TARİHİ ESER VE BALYOZ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, şüphelilerin kazı sırasında kullandığı 1 adet balyoz ile tarihi obje olduğu değerlendirilen bir taş ele geçirildi. Yetkililer, yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

JANDARMA EKİPLERİ HIZLI MÜDAHALE ETTİ

Jandarma ekipleri, sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayını takip ederek şüphelilerin yerini tespit etti ve kısa sürede olay yerine ulaştı. Kaçak kazı yapan grup, suçüstü yakalanarak etkisiz hale getirildi.

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