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Yozgat Jandarma Ekipleri, Tiktok’ta Canlı Yayınla Kaçak Kazı Yapan 6 Kişiyi Yakaladı. JASAT Ve KOM Ekipleri Şüphelileri Gözaltına Aldı

Yozgat’ta Kaçak Kazı Yapan 6 Kişi Tiktok Canlı Yayını Sırasında Yakalandı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, Tiktok üzerinden canlı yayın açarak kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

JANDARMA EKİPLERİ SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN İZLEME YAPTI

Yozgat Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ve KOM ekipleri, sosyal medya platformlarını aktif şekilde takip ederek kaçak kazı yapıldığına dair ihbar aldı. Ekipler, Tiktok’ta canlı yayın yapan bir grubun kaçak kazı faaliyetinde bulunduğunu tespit etti.

SUÇÜSTÜ YAKALAMA OPERASYONU DÜZENLENDİ

Yapılan teknik takip ve saha çalışmaları sonucunda, R.Ü., S.Ö., Y.S., H.A., A.E.A. ve Y.S. isimli şüphelilerin kaçak kazı yaptıkları belirlendi. Operasyonla suçüstü yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

KAZIDA KULLANILAN MALZEMELER VE TARİHİ OBJE ELE GEÇİRİLDİ

Olay yerinde yapılan aramada, kaçak kazıda kullanılan 1 adet balyoz ile tarihi obje olduğu değerlendirilen 1 adet taş ele geçirildi. Ekipler, bulunan eserin uzmanlar tarafından incelemeye alındığını açıkladı.

ŞÜPHELİLER ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 6 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Kaçak kazı yapmak ve tarihi eser kaçakçılığı suçlarından yasal işlem başlatıldı.

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