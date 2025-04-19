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Yozgat Mitingine Kaç Kişi Geldi?

YOZGAT MİTİNGİ HAKKINDA DETAYLAR

Bugün Yozgat’ta, tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi gerçekleştiriliyor. Mitinge hangi ilçede yapıldığı ve katılımcı sayısının ne olduğu merak ediliyor.

ÇİFTÇİLERİN KONVOY OLŞTURDUĞU MİTİNG

Mitinge katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu için traktörle eylem yapan çiftçilerin konvoyuyla alana geldi. Trafik cezası kesilen çiftçilerin traktörleri oluşturduğu uzun konvoy dikkat çekti. Özel, traktörlerin başında miting alanına gitti. Katılımcı çiftçilere kesilen cezanın Özel ve İmamoğlu tarafından ödeneceği ifade edildi.

İMAMOĞLU’NUN MESAJI ALANDA OKUNDU

Mitingde, Silivri Cezaevi’nde tutuklu olan İmamoğlu’nun mesajı okundu. İmamoğlu, Yozgat’ın tarım sorunlarına dikkat çektiği mesajında, “Milletimiz yaşadığı onca sıkıntıya rağmen sabırla sandığın önüne gelmesini bekliyordu” dedi. İktidara dair eleştirilerde bulunan İmamoğlu, “Kimse sesini çıkarmaz diye hesapladılar ama millet ayağa kalktı” sözleriyle destek aradı.

Mitingde katılımcı sayısı ise Özgür Özel tarafından henüz açıklanmadı.

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