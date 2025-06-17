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Yozgat Orman Yangınları Farkındalık Sergisi Açtı

ORMAN YANGINLARINA DİKKAT ÇEKEN SERGİ

Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü, orman yangınlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak üzere “Yanan sadece ormanlarımı değil” ismiyle bir fotoğraf sergisi düzenliyor. Sergi, kentin merkezinde yer alan Sarraflar Caddesi’nde gerçekleştiriliyor. Burada, orman yangınlarıyla ilgili çekilen ve mücadeleleri gösteren fotoğraflar sergileniyor.

İNSAN KAYNAKLI YANGINLARIN ARTAN TEHLİKESİ

Yozgat Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay, her yıl çok sayıda orman yangını çıktığını ve bu yangınların yüzde 90’ının insan kaynaklı olduğunu ifade ediyor. Yangınlar sonucunda milyonlarca ağacın yok olduğu ve birçok canlının hayatının tehlikeye girdiği bilgisini veren Karaçay, “Yangınlarının önlenmesinde farkındalık oluşturmak amacıyla bu fotoğraf sergisini düzenledik. Fotoğraf sergimizi zaman zaman kentin çeşitli noktalarında ve ilçelerimizde de düzenleyeceğiz.” şeklinde açıklama yapıyor.

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