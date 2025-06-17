Yozgat Orman Yangınları Sergisi Düzenledi

ORMAN YANGINLARINA DİKKAT ÇEKME AMACIYLA SERGİ DÜZENLENDİ

Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü, orman yangınları konusunda farkındalık yaratmak için “Yanan sadece ormanlarımı değil” başlıklı bir fotoğraf sergisi açtı. Bu sergi, kent merkezi Sarraflar Caddesi’nde gerçekleştirildi ve ziyaretçilere orman yangınları ile mücadeleye dair görseller sunuldu.

İNSAN KAYNAKLI YANGINLAR VE SONUÇLARI

Yozgat Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay, her yıl pek çok orman yangını çıktığına ve bu yangınların yaklaşık yüzde 90’ının insan kaynaklı olduğuna dikkat çekti. Karaçay, yangınlarda milyonlarca ağacın yok olduğunu ve birçok canlının yaşam alanlarının tahrip edildiğini ifade etti. “Yangınların önlenmesinde farkındalık oluşturmak amacıyla bu fotoğraf sergisini düzenledik. Fotoğraf sergimizi zaman zaman kentin çeşitli noktalarında ve ilçelerimizde de düzenleyeceğiz” şeklinde konuştu.