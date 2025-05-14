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Yozgat Şehir Hastanesi’nde Etkinlik Düzenlendi

YAPILAN PROGRAMDA HEYECAN HAKİMDİ

Yozgat Şehir Hastanesi’nde, Ebeler ve Hemşireler Haftası kapsamında özel bir etkinlik düzenlendi. Hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarının katıldığı program, konferans salonunda gerçekleştirildi. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, sağlık sistemindeki hemşire ve ebelerin hayati önemini aktardı.

HEMŞİRELER VE EBELERİN ÖNEMİ VURGULANDI

Kozan, hemşirelik ve ebelik mesleğinin sağlık altyapısının temeli olduğunu belirtti. Konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Büyük bir özveriyle çalışan hemşirelerimiz ve ebelerimiz, vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmak için gece gündüz demeden çalışıyor. Yönetim olarak, personelimizin daha iyi şartlarda hizmet vermesi için çabalıyoruz. Fedakarlıkları, sabırları ve sevgileriyle sağlık ordumuzun vazgeçilmez neferleri olan tüm hemşirelerimizin ve ebelerimizin haftasını kutluyorum.”

MÜZİK EĞLENCESİ VE KONSER

Etkinlikte, hastane personelinden oluşan müzik ekibi ile Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri, katılımcılara mini bir konser sundu. Program, sağlık çalışanlarının gururlandığı anlara sahne oldu.

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