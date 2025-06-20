Yozgat’ta 15 Bin 717 Öğrenci Karne Aldı

Öğrenciler Yaz Tatiline Girdi

Yozgat’ın Sorgun ilçesindeki 15 bin 717 öğrenci, karne alarak yaz tatiline başladı. Ağahefendi İlkokulu’nda gerçekleşen karne törenine, Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kütüphane Alışkanlığı Üzerine Tavsiyeler

Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, ilçede karne alan öğrenci sayısını 15 bin 717 olarak açıkladı. Öğrencilere, yaz tatilinde kitap okuma alışkanlığı kazanmalarıyla ilgili önerilerde bulunan Öcal, “Bu tatilde dinlenme olanağı bulacaksınız ancak dinlenmenin yanında kitap okumayı da ihmal etmeyelim. Unutmayalım ki kitap okumak da sizi dinlendirecektir.” ifadelerini kullandı.