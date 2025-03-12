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Yozgat’ta 17. Kat Yangını Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE DURUM

Yozgat’ta bir apartmanın 17. katında meydana gelen yangın, çevredeki vatandaşlar arasında paniğe yol açtı. Yangının, Bilal Şahin Mahallesi Kentpark Ataşehir Sitesinde yer alan dairenin içerisinde başladığı öğrenildi. Olay, kısa süre içinde büyüyerek daha fazla alanı etkisi altına aldı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Yangını gören komşular, durumu hemen 112 acil yardım hattına bildirdi. İhbar üzerine, yangın söndürme ekipleri, sağlık ekipleri ve polis derhal olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin etkili müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

SONUÇ VE İNCELEME

Yangında can kaybı veya yaralı olmadığı bildirilirken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.

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