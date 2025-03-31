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Yozgat’ta 20 Bin Makaron Ele Geçirildi

OPERASYON SONUCUNDA YAKALANAN MAKARONLAR

Yozgat’ta gerçekleştirilen bir operasyon kapsamında, Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube tarafından 20 bin adet makaron ele geçirildi. Jandarma ekipleri, alınan istihbaratı değerlendirerek yol kontrolü sırasında şüpheli bir aracı durdurdu ve detaylı bir arama gerçekleştirdi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Aracın içinde yapılan aramada, Y.A. ve E.Ş. isimli şahısların bulundurdukları 20 bin adet makaron ele geçirildi. Olay sonrasında şüpheliler gözaltına alındı. Yozgat Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık faaliyeti ile ilgili mücadele kararlılığını sürdürdüğünü ifade ediyor.

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