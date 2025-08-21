Yozgat’ta 24. Şenlik Başladı

SÜRMELİ ŞENLİĞİ BAŞLADI

Yozgat’ta 24. Uluslararası Sürmeli Şenliği, kortej yürüyüşü ve konser etkinlikleriyle start aldı. Şenlik, Yimpaş Kültür Merkezi önünden başlayan kortej yürüyüşüyle aynı zamanda Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen konserler ile devam etti. Sanatçı Enes Kayalar ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın performanslarına sanatseverlerden yoğun ilgi geldi. Alanı dolduran müzikseverler, sanatçıların söylediği şarkılara coşkuyla eşlik etti. Festival süresince meydanda yerel ürünlerin sergilendiği stantlar da oluşturuldu.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Cumhuriyet Meydanı’nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sürmeli Şenlikleri’nin 24’üncüsünü bugünden itibaren başlattıklarını belirtti. Arslan, “şenlik” kelimesini özellikle kullandıklarını, bu etkinliğin halka ait olduğunu ve özel bir protokolün olmadığını vurguladı. Sürmeli Şenlikleri’nin artık bir marka haline geldiğini ifade eden Arslan, “Artık Sürmeli Şenliği bir marka oldu. Herkes bekliyor. Dolayısıyla biz de bu beklentiye cevap vermek istiyoruz. Yozgat’ta sosyal hayatı çok canlı tutmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.