Haberler

Yozgat’ta 25 Bin Dolu Makaron

EMNİYETİN OPERASYONUNDA BÜYÜK MİKTARDA KAÇAK MÜKİLAT ELE GEÇİRİLDİ

Yozgat Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 25 bin dolu makaron yakalandı. Bir kişi de gözaltına alındı.

KAÇAK TÜTÜN TİCARETİ İHBARI

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Yerköy ilçesinde kaçak tütün ticareti yapıldığına dair bilgi aldı. Belirlenen adrese yapılan baskında, 25 bin dolu makaron ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDI, İŞLEMLER SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şüphelinin emniyet prosedürleri çerçevesinde işlemleri devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırklareli’de Dört Kişi Yaralandı

Kırklareli'nin Yayla Mahallesi'nde süs havuzuna düşen 5 yaşındaki çocuk ve onu kurtarmaya çalışan 3 kişi elektrik çarpması sonucu yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Haberler

İstihdamı Canlandırmak İçin Kaynak Aktardık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, depremzedelerin istihdamı için 77 bin kontenjan ve 15 milyar lira kaynak sağlandığını duyurdu. Ayrıca, kadınların güçlendirilmesine yönelik yeni bir proje başlatılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.