Yozgat’ta 25 Bin Dolu Makaron

EMNİYETİN OPERASYONUNDA BÜYÜK MİKTARDA KAÇAK MÜKİLAT ELE GEÇİRİLDİ

Yozgat Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 25 bin dolu makaron yakalandı. Bir kişi de gözaltına alındı.

KAÇAK TÜTÜN TİCARETİ İHBARI

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Yerköy ilçesinde kaçak tütün ticareti yapıldığına dair bilgi aldı. Belirlenen adrese yapılan baskında, 25 bin dolu makaron ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDI, İŞLEMLER SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şüphelinin emniyet prosedürleri çerçevesinde işlemleri devam ediyor.