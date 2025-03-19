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Yozgat’ta 5 Bin 488 Hap Ele Geçirildi

EMNİYET EKİPLERİNDEN BAŞARILI OPERASYON

Yozgat’ta emniyet güçlerinin yürüttüğü çalışmalarda, şüpheli bir araçta gerçekleştirilen aramada 5 bin 488 adet sentetik hap ele geçiriliyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana’dan Çorum yönüne giden bir araçta ve araçta bulunan E.E.T. ile S.T. isimli şüphelilerin üzerinde detaylı bir arama gerçekleştiriyor.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Yapılan operasyonda ele geçirilen 5 bin 488 sentetik hap ile birlikte, E.E.T. ve S.T. adındaki şahıslar, adli makamlara çıkarılıyor. Mahkeme tarafından tutuklanan bu şüpheliler, cezaevine gönderiliyor.

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