Yozgat’ta 9 Yıl Ceza Alan Şahıs

YAKALANAN ŞAHIS HAKKINDAKİ BİLGİLER

Yozgat Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri bir operasyonla kesinleşmiş cezası olan bir şahsı yakaladı. O.Ş.C. isimli kişinin Yozgat ilinde ‘Kasten Yaralama ve Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması’ suçlarından dolayı kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda O.Ş.C. gözaltına alındı.

TUTUKLAMA İŞLEMLERİ

Gözaltına alınan O.Ş.C., adli makamlara sevk edildi. Yapılan işlemlerin ardından tutuklanan şahıs, Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Bu başarıyla birlikte, adaletin sağlanmasına katkıda bulunulduğu belirtildi.