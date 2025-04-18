Yozgat’ta Araç, Jandarma Sayesinde Bulundu

YOLUNDA SORUN YAŞAYAN BİR VATANDAŞ

Yozgat’ta yaşanan bir olayda, bir vatandaş, bilmediği bir yolda çamura saplanan aracını kaybetti. Jandarma ekiplerinin yardımıyla otomobil tekrar bulundu. Tokat Sulusaray yönünde Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine gitmekte olan Sebahattin Türksoy, kestirme bir yol tercih ederek yolunu kaybetti.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Yoldan saparak çamura saplanan 58 AEM 740 plakalı arabasını orada bırakan Türksoy, en yakın köydeki muhtara danıştı ve 112’ye ihbarda bulundu. Türksoy’un ihbarı üzerine, dron kullanılarak arama çalışmaları gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri, Türksoy’un kaybolan aracını bulmayı başardı.

TEŞEKKÜR DUYGULARINI İFADE ETTİ

Aracının bulunduğunu öğrenen Türksoy, bu durumu sevinçle karşıladı ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.