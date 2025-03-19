Yozgat’ta Bazı Karayolları Ulaşıma Kapandı

YOZGAT’TA KAR VE TİPİ ETKİSİ

Yozgat’ta yoğun kar ve tipi etkisi görülmeye başladı. Bu durum, ulaşımda çeşitli aksamalara neden oldu. Beyaz örtüyle kaplanan şehirde birkaç karayolu araç geçişine kapatıldı. Sarıkaya’dan Sorgun yönüne ve Sarıkaya’dan Doğankent istikametine gitmekte olan sürücüler, görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğünü bildirdi.

UYUMLU SEYAHAT İÇİN KAPATILAN YOLLAR

Tipi nedeniyle kamyon, tır ve otobüs geçişlerine izin verilmiyor. Akdağmadeni Pazarcık, Sivas yönündeki tırın makaslama yapması sebebiyle yol trafiğe kapatıldı. Ayrıca, Yozgat-Alaca yolu üzerindeki buzlanma nedeni ile ağır tonajlı ve çekici araçların geçişi geçici olarak durduruldu. Yozgat-Boğazlıyan karayolu ise 49 ile 75’inci kilometreleri arasındaki çekici araç trafiğine kapanmış durumda.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bunun yanı sıra, Sorgun-Kayseri karayolu tipi ve maddi hasarlı kazalar nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Bahsedilen karayollarında, ilgili ekiplerin yola dönmek için gerekli çalışmaları sürdürdüğü öğrenildi.