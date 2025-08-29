Yozgat’ta cenaze töreni düzenlendi

GENÇLERİN SON YOLCULUĞU

Samsun’da denizde hayatlarını kaybeden gençler, Yozgat’taki memleketlerine uğurlandı. Yozgat’tan tatil için Samsun’a giden gençler, serinlemek amacıyla denize girdikleri sırada boğulma haberleriyle ailesi ve yakınlarının yüreklerini dağladı.

TRAGEDY AT THE BEACH

Atakum sahilinde Çobanlı İskelesi yakınlarında denize giren 18 yaşındaki Sefa Şahin ve Taha Yasin Şahingöz, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Yaşanan bu ani kayıplar, aileleri ve arkadaşları arasında derin bir üzüntüye yol açtı.

CENAZE TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Yozgat Çapanoğlu Camii’nde öğle namazının ardından düzenlenen cenaze namazında, Sefa Şahin Köseyusuflu Köyü’nde, Taha Yasin Şahingöz ise Musabeyli Köyü’nde son yolculuklarına uğurlandı. Gençlerin kaybı, toplumda büyük bir hüzün yarattı.