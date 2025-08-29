Yozgat’ta Cenaze Töreni Yapıldı

DENİZDE BOĞULAN GENÇLERİN CENAZESİ GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Samsun’un Atakum ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, denizde boğulma sonucu hayatını kaybeden Taha Yasin Şahingöz (18) ve Sefa Şahin (18), memleketleri Yozgat’ta gözyaşları arasında toprağa verildi. Olay, dün sabah saat 08.00 sularında Atakum ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde gerçekleşti.

ARKADAŞLARI DURUMU FARK EDEREK YARDIM İSTEDİ

Yozgat’tan tatil için gelen dört arkadaş, Mustafa E. (18), Nevzat Kerem K. (18), Taha Yasin Şahingöz ve Sefa Şahin, serinlemek amacıyla denize girdi. Ancak bir süre sonra Şahingöz ve Şahin kayboldu. Arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, gençlerden Şahin ve Şahingöz’ü Çobanlı İskelesi yakınlarında bulup kıyıya çıkardı. Ancak hastaneye sevk edilen iki genç kurtarılamadı.

CENAZE TÖRENİNE AİLELERİ KATILDI

Hayatını kaybeden Sefa Şahin ve Taha Yasin Şahingöz’ün cenazeleri, yakınları tarafından Samsun Adli Tıp Kurumu’ndan alındı ve Yozgat’a götürüldü. Cuma namazı sonrası Çapanoğlu Büyük Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, gençlerin aileleri ve birçok yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Sefa Şahin’in cenazesi Köseyusuflu köyü mezarlığında, Taha Yasin Şahingöz’ün cenazesi ise Musabeyli köyü mezarlığına defnedildi.