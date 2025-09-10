Yozgat’ta Çiftçiler Yöntem Geliştiriyor

ARTAN ÜRETİM MALİYETLERİNE KARŞI FARKLI YÖNTEMLER

Yozgat’taki çiftçiler, artan üretim maliyetleri karşısında alternatif çözümler geliştiriyor. Bazı çiftçiler gübre ve tohum kullanımını azaltmaya çalışıyor, kimisi ise işçi giderlerini kısmak için farklı yollar arıyor. Genç üretici Mustafa Pınarcıoğlu, Doğu Anadolu’yu batı illerine bağlayan karayolu kenarında bulunan domates tarlasını müşterilere açarak dikkat çekiyor. Yoldan geçenler, araçlarını kenara çekerek tarlaya giriyor ve domatesleri dalından toplayıp satın alabiliyor.

MÜŞTERİLER KENDİLERİ SEÇİYOR

Domates almak için tarlaya gelen Fitnat Bozkurt, “Burası bir komşumuzun bahçesi, domates almaya geldim, 20 liradan. Yuvarlak domatesi 25’e veriyorlar. Menemen yapacağım. Kızlarıma salça yapacağım. İki bin liralık aldım. Çoluğuma çocuğuma turşu, konserve, salça yapacağım, Allah izin verirse” diyor. Domates üreticisi Mustafa Pınarcıoğlu, müşterinin istediği ürünü seçtiğini ve beğenmediği domatesleri bıraktığını, bunun kendisini mutlu ettiğini ifade ederek, “Ben üniversite öğrencisiyim, yazın buraya geliyorum. Buğday, arpa, mercimek tarzı üretilen bir yerlerin yoğun olduğu bölge burası, onlara ek olarak farklı bir şey üretmek istedik. Ortağımla birlikte bu işlerle uğraşıyoruz. Burada müşterinin kendisinin toplaması her zaman daha iyi. Müşteri kendi seçiyor, beğendiğini alıyor, beğenmediğini bırakıyor. Kendileri de zaten bunu seviyorlar. Biz kendimiz toplarsak işçi maliyetimiz daha yüksek oluyor,” şeklinde açıklama yapıyor.