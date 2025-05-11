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Yozgat’ta Dolu Ve Sağanak Yağış Oldu

YOZGAT’TA DOLU VE SAĞANAK YAĞIŞ YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Yozgat’ta meydana gelen dolu ve sağanak yağış, kentin günlük yaşamını olumsuz yönde etkiliyor. Kent merkezinde yaklaşık 15 dakika süren dolu, ardından sağanak yağışa dönüşüyor. Dolu nedeniyle araçların üstü ve zemin beyaz örtüyle kaplanıyor, bazı bölgelerde dolu taneleri birikintiler oluşturuyor.

ESNAF DOLU TANELERİNİ TEMİZLEMEYE ÇALIŞIYOR

Çapanoğlu Camisi çevresindeki esnaf, dükkanlarının önünde biriken dolu tanelerini temizleme çabasında bulunuyor. Bu ani yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise korunmak için kapalı alanlara sığınıyor.

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