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Yozgat’ta Dolu Yağışı, Tarım Alanlarına Zarar Verdi

YOZGAT’TA DOLU YAĞIŞI TARIM ALANLARINA ZARAR VERDİ

Yozgat’ta meydana gelen dolu yağışı, ekili tarım arazilerinde önemli zarara yol açtı. Kent merkezine bağlı Lök köyünde, yoğun sağanağın ardından başlayan dolu yağışı, bölgedeki tarımsal alanları olumsuz etkiledi.

DOLUDA ZARAR GÖREN ÜRÜNLER

Köy genelinde özellikle mercimek ve nohut gibi ekinlerde ciddi zararlar oluştu. Yağışın hemen sonrasında tarlalarını kontrol eden çiftçiler, dolunun ekili ürünlerinde hasara neden olduğunu belirtti. Çiftçiler, yaşanan bu olumsuz durumdan dolayı endişeli olduklarını ifade etti.

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