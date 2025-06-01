Yozgat’ta Dolu, Yaşamı Olumsuz Etkiledi

SAĞANAK VE DOLU YAĞIŞI YOZGAT’TA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Yozgat’ta etkili olan sağanak ve dolu, kentin yaşamını olumsuz yönde etkiliyor. Bazı ilçelerde de görülen bu doğal olaylar sonucunda su birikintileri meydana geldi. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken, araçlar yolda kalma sorunları yaşadı. Yozgat-Kayseri kara yolundaki Üniversite Kavşağı’nda yağan yağmur suları mazgalları kapattığı için ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Belediye ve Karayolları ekipleri, iş makineleriyle karayolunda biriken suların tahliyesini sağladıktan sonra trafik akışı normale döndü.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLATILACAK

Sağanak ve dolu yağışlarının bazı ekili alanlarda hasara yol açtığı bildirildi. Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, gün içinde etkili olan dolu nedeniyle bazı bölgelerde hasar meydana geldiği ve hasar tespit çalışmaları için hazırlıkların başladığı belirtildi. Açıklamanın devamında, “İlimizde ve bazı ilçelerde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sebebiyle özellikle merkez, Akdağmadeni, Saraykent, Sorgun, Boğazlıyan, Şefaatli ve Yerköy ilçelerimize bağlı köylerin altyapı ve tarımsal alanlarının hasar gördüğü ihbarı alınmıştır.” denildi.

Yağışın sona ermesinin ardından oluşan zararların belirlenmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlükleri, AFAD, DSİ Şube Müdürlüğü ve İl/İlçe Özel İdare ekipleri birlikte hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmaları için sahaya çıkacaklar.