Yozgat’ta Düğünde Ateş Açıldı, 1 Öldü

DÜĞÜNDE ATEŞ AÇILDI

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinin Karaalikaçağı köyünde gerçekleştirilen bir düğün sırasında havaya ateş açılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Olayın detaylarına göre, düğünde Demirşeyh köyü Muhtarı İ.B. ile Hacıfakılı köyü Muhtarı S.T. havaya ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Bülent Güneş olay yerinde yaşamını yitirirken, S.Ç. hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı.

MÜHTAR TUTUKLANDI

Olayın ardından, Demirşeyh köyü Muhtarı İ.B. tutuklandı. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildiriliyor. Düğünlerde yaşanan bu tür üzücü olaylar, toplumda büyük sıkıntılara yol açmakta ve güvenlik konusunda önemli bir konu haline gelmektedir.