Yozgat’ta Hakan Karakoç Bıçaklandı

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yozgat’ta bir alışveriş merkezi müdürü olan Hakan Karakoç’un bıçaklanarak yaşamını yitirdiği olayla ilgili yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. Medrese Mahallesi’nde bulunan alışveriş merkezinin önünde, 30 Ağustos tarihinde gerçekleşen olayda, AVM müdürü Hakan Karakoç ile kiracısı B.K. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşmüştü.

O ANLAR KAMERADA

Kiracı B.K.’nin Hakan Karakoç’u göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü o anlara dair yeni görüntüler ortaya çıktı. AVM’nin güvenlik kameralarına yansıyan kayıtlarda, boğuşma anları ile Hakan Karakoç’un bıçaklandıktan sonra kanlar içinde kaldığı anlar görüldü. Bu görüntülerde ayrıca çevredeki insanların telaşla ilk yardım yapmaya çalıştığı sahneler de yer almakta.

CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI

Olay sonrası yakalanan cinayet zanlısı B.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu durum, Yozgat halkı arasında büyük bir şok ve üzüntü yarattı.