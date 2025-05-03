Yozgat’ta Hayır Çarşısı Kuruldu

SARIKAYA’DA HAYIR ÇARŞISI KURULDU

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde Kudüs ve Filistin’e destek vermek amacıyla bir hayır çarşısı açıldı. Sarıkaya Müftülüğü öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, Kur’an Kursu eğitmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan yiyecekler ve eşyaların sergilendiği stantlar kuruldu. Bu satışların gelirleriyle, Filistin’deki zulme maruz kalmış Müslümanlara destek sağlanması hedefleniyor.

MÜFTÜ ELVEREN’DEN AÇIKLAMALAR

Etkinlikte stantları ziyaret eden Sarıkaya Müftüsü Zühdü Elveren, hayır çarşısının düzenlenme sebebi hakkında bilgi verdi. Elveren “Beştepe Camiimizin yanında merkeze bağlı Beştepe Kur’an Kursumuzdaki öğrenciler, hoca hanımın rehberliğinde Gazze’deki Filistin’deki kardeşlerimize bir yardım ve hayır çarşısı düzenleme fikrini iletti. Biz de bunu münasip gördük. Çünkü Kudüs bizim için Mekke kadar önemli, Medine kadar önemli bir şehir. Bugün İsrail’in zulmü altında yaşamaya çalışan kardeşlerimizin maddi olarak biraz daha yanlarında olduğumuzu göstermek adına buradaki bayan kardeşlerimizin hazırladıkları bir kısmı yiyeceklerden oluşan, bir kısmı el işi şeklinde göz nurlarını akıtarak hazırladıkları birtakım malzemeleri vatandaşlarımızın hizmetine sunarak elde ettiğimiz geliri Kudüs’teki kardeşlerimize Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla ulaştırmayı planlıyoruz” dedi.