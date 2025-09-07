Yozgat’ta Hentbol Takımı Kuruldu

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan MC Sistem Yozgat Gençlik Spor Kulübü (GSK) Kadın Hentbol Takımı, Hentbol Kadınlar 1. Ligi’nde ilk kez yarışacak. Bu yıl kurulan ekip, 14 sporcu ile birlikte Türkiye Hentbol Federasyonu’nun özel izin (wild card) uygulamasından faydalanarak 1. Lig’de mücadele etme hakkı kazandı. Yeni sezona hazırlığına başlayan takım, haftada üç gün Rıza Kayaalp Kapalı Spor Salonu’nda antrenman yaparak, Süper Lig’e yükselme hedefiyle çalışıyor.

Yozgat İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur, hentbol takımının şehre büyük bir katkı sağladığını belirtti. Takımın kurulmasının Yozgat için son derece önemli olduğunu vurgulayan Hopur, gençleri internetin olumsuz etkilerinden korumak için spora yönlendirmek gerektiğini ifade etti. “Hentbolu çocuklara, gençlere ve kadınlara tanıtıp, yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.” diyerek, asıl amaçlarının Yozgat’taki gençlere örnek olmak olduğunu belirtti. Hopur, gençlerin önüne hedef koyarak “1. Lig’de Yozgat’ın takımı var, o takımda oynamak istiyorum.” düşüncesinin oluşturulması gerektiğini söyledi.

ÖNEMLİ BİR HEDEF: ŞAMPİYONLUK

Takım antrenörü Ragıp Demirman, yeni bir ekip olarak yapacakları çalışmalara odaklandıklarını dile getirdi. Şampiyonluk hedefi ile yola çıktıklarını ifade eden Demirman, “Kız çocuklarını buraya bekliyoruz. Bu sahaya bugün ilk defa adım attık. Son adım attığımızda da şampiyon olarak gelmek istiyoruz.” şeklinde konuştu. Takım kaptanı Sevgi Kalyoncuoğlu ise, yeni kurulmuş bir ekip olduklarını belirterek, “Hedefimiz şampiyonluk. Önceliğimiz grubu lider bitirip, sonra play-off maçlarında başarılı olmak.” açıklamasında bulundu.

YENİ BİR UYUM SÜRECİ

Oyunculardan Buse Baran, 11 yıldır hentbol oynadığını aktararak, yeni takımın kurulmasının hem gençler hem de Yozgat açısından önemli bir gelişme olduğunu ifade etti. Hentbol Kadınlar 1. Ligi’nde fikstür 8 Eylül’de çekilecek ve sezon 28 Eylül’de başlayacak.