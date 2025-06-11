Yozgat’ta İki Araç Çarpıştı, 3 Yaralı

YOZGAT’TA KAZA SONUCU YARALILAR VAR

Yozgat’ta meydana gelen trafikteki kazada iki otomobil çarpıştı ve üç kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Topçu köyünde H.D. yönetimindeki 66 LA 645 plakalı araç, İ.Ş. kontrolündeki 61 BK 98 plakalı araçla çarpıştı. Bu kazada her iki aracın sürücüleri ile 61 BK 98 plakalı araçta bulunan yolcularından Ş.Ş. yaralanmış durumda.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve emniyet ekipleri hızlıca gönderildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Bozok Üniversitesi Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesi’ne taşındı. Bu talihsiz kaza ile ilgili olarak gerekli incelemeler başlatılmış bulunuyor.