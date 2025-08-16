Yozgat’ta İnşaattan Düşme Olayı Yaşandı

İŞÇİ İNŞAATTAN DÜŞTÜ

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde gerçekleştirilen soğuk hava deposu inşaatında çalışan 43 yaşındaki işçi Mustafa Erol, dengesini kaybederek çatıdan aşağıya düştü. Olay, Kantar mevkiinde meydana geldi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Düşme olayını gören çevredekiler, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine hızla sağlık ekipleri ulaştı ve Mustafa Erol, Aydıncık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen işçi hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.