Yozgat’ta Jandarma 17 Sikke Ele Geçirdi

Yozgat’ta Tarihi Eser Operasyonu

Yozgat’ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü’nün ortak olarak gerçekleştirdiği operasyonda 17 adet sikke ele geçiriliyor. Operasyon, Yozgat merkezde tarihi eser bulundurdukları belirlenen şüpheliler E.A. ve L.C.’nin adreslerine yapılmış olabiliyor.

Şüpheliler Gözaltına Alındı

Yürütülen operasyonda ele geçirilen 17 adet sikkenin yanı sıra, şüpheliler E.A. ve L.C. gözaltına alınıyor. Bu operasyon kapsamında yasal işlemlerin devam edeceği aktarılıyor.