Yozgat’ta Jandarma’nın 186’ncı Yıl Kutlandı

YOZGAT’TA JANDARMA KUTLAMASI

Yozgat’ta Türk Jandarma Teşkilatı’nın 186’ncı kuruluş yıl dönümü programı büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen etkinliğe protokol üyeleri katılım sağladı. Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, programın açılış konuşmasında “Bugün mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Jandarma teşkilatının kuruluşunun 186’ncı yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

VALİDEN ANLAMLI MESAJ

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ise “Aşılmaz dağların aşanı, girilmez denilen çatakların basanı, Türk milletinin merhameti, Türk milletinin cesareti, Türk milletinin sarsılmaz yüreği kahraman Türk Jandarması. Başta Büyük Önder Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor; bu günlerimizde emeği olan bütün vatan erlerini selamlıyor, kuruluşunun 186’ncı yıl dönümü olan bugünde kahraman Türk Jandarmasının kuruluş gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.

ETKİNLİKLER VE GÖSTERİLER

Kurulan stantlarda Jandarma personelinin kullandığı cihaz ve ekipmanlar sergilendi. Komando ekipleri silah gösterisi yaparken, arama kurtarma köpeklerinin yetenekleri de katılımcılara tanıtıldı. Her yaştan izleyici, programı ilgiyle takip etti. Etkinlikte dinletilen şarkılar ve düzenlenen halk oyunu gösterileriyle keyifli anlar yaşandı. Arama kurtarma köpeklerine ve askeri teçhizata yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, köpeklerle fotoğraf çektirip cihazları inceleme fırsatı buldu.