Yozgat’ta Jandarma Operasyonları Sonucu Yakalanmalar

JANDARMA OPERASYONLARINDA YAKALANAN ŞAHIS SAYISI

Yozgat’ta jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyon ve uygulamalarda toplam 221 asayiş olayına müdahale etti. Bu olaylar sonucunda 186 şüpheli şahıs yakalandı. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, 01-31 Mart 2025 tarihleri arasında il genelinde meydana gelen asayiş olaylarına yönelik etkin bir çalışma yürüttü.

DENETİMLERİN KAPSAMI

Asayiş denetimleri çerçevesinde 53 bin 675 kişi ve 23 bin 726 araç sorgulandı. Ayrıca, 136 umuma açık yer de denetimlerden geçti. Kaçakçılık suçları kapsamında ise 49 kişi hakkında işlem yapıldı. Göçmen kaçakçılığıyla ilgili olarak yapılan bir olayda, 1 Irak uyruklu şahıs üzerinde idari işlem gerçekleştirildi.

TRAFİK DENETİMLERİNDE YAPILAN İŞLEMLER

Trafik denetimlerinde 8 bin 499 kişi ve 19 bin 382 araç sorgulandı. Bu denetimlerde 881 araca cezai işlem uygulandı. Jandarma ekiplerinin bu çalışmaları, il genelinde asayişin sağlanmasına yönelik önemli bir katkı sunuyor.