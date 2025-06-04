Yozgat’ta Jandarma, Sürücülere Uyarıda Bulundu

UYARI VE İKRAMLARLA BAYRAM HAZIRLIĞI

Yozgat’ta jandarma ekipleri, Kurban Bayramı öncesi sürücülere çeşitli uyarılarda bulundu ve bu kapsamda karanfil ile çikolata ikram etti. Kent merkezi Muslubelen Uygulama Noktası’nda gerçekleştirilen denetimlere Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Murat Bulut da katıldı. Burada sürücülerle sohbet eden Bulut, bayramlarını kutladı.

TRAFFİK KURALLARINA DİKKAT!

Sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunan Bulut, uzun yolculuklarda sık sık mola vermeleri gerektiğini söyledi. Aşırı güvenin hatalara yol açabileceğini ifade eden Bulut, “Onun için trafik kurallarına uyacağız, hız yapmayacağız. Biz yolcularımızın sevdiklerine sağ salim ulaşması için bayram süresince görevdeyiz. Bu konuda da sürücülerimizden destek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

SÖZLERİNE DESTEK BULDU

Bartın’dan Ankara’ya giden sürücülerden Hayriye Şengün, uygulamadan dolayı jandarmaya teşekkür etti. Bayram döneminde trafik yoğunluğunun fazla olduğuna dikkat çeken Şengün, “Çok dikkat etmek gerekiyor. Jandarmanın uygulaması en azından farkındalığı üst düzeye çıkaracaktır.” yorumunda bulundu. Denetimlere Yozgat İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç ve jandarma personeli de katıldı.