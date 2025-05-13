Yozgat’ta K.C. Yakalandı, Tutuklandı

YAKALANAN ŞAHIS HAKKINDA BİLGİLER

Yozgat’ta, hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Olay, Yozgat’ın Yenifakılı ilçesinde gerçekleşti. Boğazlıyan ve Yenifakılı Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, “Kasten Öldürme” suçundan ceza almış K.C. isimli birey, gerekli işlemler için gözaltına alındı.

CEZA İNFaz KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan K.C., hukuki sürecin ardından tutuklandı ve Boğazlıyan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. Bu gelişme, bölgedeki güvenlik önlemlerinin ve kriminal olayların takip edildiğini gösteriyor.