Yozgat’ta Kaçak Alkol Ve Tütün Ele Geçirildi

Yozgat’ta Kaçak Alkol ve Tütün Operasyonu
Yozgat’ta gerçekleştirilen operasyonda, 40 litre kaçak alkol ile 60 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Bu olayla bağlantılı olarak 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Ekiplerinin Çalışmaları
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şehirde kaçak tütün ve alkol ticareti yapıldığı yönünde bilgi aldıktan sonra harekete geçti. Belirlenen adreslerde düzenlenen operasyonlarda, 60 kilogram kaçak tütün, 40 litre kaçak alkol ve 8 aroma kiti ele geçirildi.
Gözaltına Alınan Şüpheliler
Operasyon sonucunda yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesini engellemek amacıyla yürütülen bu çalışmaların önemi vurgulanıyor.